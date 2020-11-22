Уральский антисептик снимут с продажи из-за смерти семерых людей

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Семь человек умерли из-за того, что пили антисептик Фото: Анна Майорова © URA.RU
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С продажи снимут антисептик, произведенный в поселке Октябрьском Сысертского района Свердловской области. Из-за употребления внутрь от этого средства умерло семь человек в Якутии. Такие данные сообщаются в постановлении на сайте Роспотребнадзора.

«Причиной отравления и смертельных случаев явилось употребление внутрь антисептического средства, содержащего 69% метанола, „Кожный антисептик для обработки рук“. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептическое средство», — говорится в документе за подписью главного государственного санврача Якутии Маргариты Игнатьевой.

20 ноября В селе Томтор республики Саха (Якутия) три человека погибли из-за распития антисептика. Еще шестерых госпитализировали. На данный момент число умерших возросло до семи.

Ранее был отмечен вред антисептика при одновременном использовании вместе с мылом. Так может развиться контактный дерматит. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на доктора медицинских наук Ольгу Ершову.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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