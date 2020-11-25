25 ноября 2020

Мясников рассказал, почему нельзя всем делать КТ при коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
КТ не всегда диагностирует коронавирус, отметил Александр Мясников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компьютерная томография (КТ) не сможет найти следы коронавируса в легких зараженного, если COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания (ОРЗ). Об этом URA.RU рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Компьютерная томография — это метод диагностики, а не лечения. Поймите, ковид существует в двух разновидностях. В 90% [случаев] это ОРЗ. И бывает ковид-пневмония, это 10% случаев, поэтому КТ бессмысленно в диагностике ковид-ОРЗ», — объяснил Мясников корреспонденту агентства.

По словам врача, КТ активно применяли в начале пандемии, когда было большое количество ложноотрицательных тестов на коронавирус. «Мы ориентировались на клинику и на КТ. Если мы на КТ видели определенные симптомы, пресловутое „матовое стекло“, то мы понимали, что диагноз коронавирусной инфекции здесь, наверное, есть, несмотря на отрицательный результат», — отметил он.

Телеведущий призвал своих коллег вернуться к старому методу использования КТ, как это было до пандемии. «КТ должно вернуться к тому, что было всегда. То есть по показанию [врача] людям с пневмонией. Для определения объема поражения, определения тактики ведения больного, где его лечить в больнице ли, в реанимации ли», — заключил Мясников.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин объяснил, что без назначения врача КТ делать не стоит, пишет RT. В беседе с URA.RU академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев отметил, что КТ нельзя проводить слишком часто, так как пациент получает высокую дозу облучения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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