Вирусолог раскрыл опасность КТ во время пандемии коронавируса

Результат компьютерной томографии не может стать основанием для диагностирования коронавируса, сказал Виталий Зверев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компьютерная томография (КТ) является вредной процедурой для организма и не всегда способна подтвердить наличие коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Это совершенно не безвредная процедура. На основании КТ диагнозы не ставят. Это вспомогательный метод исследования. Раньше врачи, которые выходили из института, обладали искусством перкуссии. Они могли выстукивать вот эти затемнения в легких, какие-то изменения. Сейчас, похоже, это искусство утратили», — объяснил собеседник агентства. Зверев добавил, что затемнения в легких могут возникнуть из-за других инфекционных заболеваний, а не только из-за коронавируса.

Процедуру КТ нельзя проводить слишком часто, так как пациент получает высокую дозу облучения, заявил Зверев. «Им надо уметь пользоваться. Не все это умеют. Особенно сейчас. Ну сделал человек КТ, да у него пневмония, пусть ковидная, но это не значит, что ему через неделю надо ее снова делать, или через месяц. Там мало, что изменится. А у нас делают… Вроде как получше стало, и опять делают», — подчеркнул вирусолог.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что в первые сутки подъема температуры процедура компьютерной томографии легких необязательна. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко напомнил, что КТ сильно облучает организм.