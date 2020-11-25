Элиты ЯНАО договорились о самом проблемном бюджете округа

Депутаты ямальского парламента согласовали бюджет без скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания ЯНАО на общем заседании приняли бюджет округа до 2023 года. Из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время ямальский бюджет стал дефицитным — казна недосчиталась порядка 50 млрд рублей. Несмотря на многочисленные поводы для споров, обсуждение документа прошло без ожидаемого скандала, сообщил URA.RU источник в депутатском конкурсе.

«Даже те депутаты, которые традиционно задают едкие вопросы, в этот раз ограничились парой уточнений во время выступлений директоров всех департаментов», — пояснил инсайдер URA.RU. По его мнению, это говорит о грамотной работе экономистов правительства по распределению имеющихся средств на 2021 год. «Приоритеты еще на этапе подготовки закона расставил [губернатор Дмитрий] Артюхов — жилье, соцстроительство, здравоохранение, образование, дороги. Этих сфер дефицит не коснется», — добавил инсайдер.

Уже известно, что расходы на здравоохранение и жилищную сферу, наоборот, вырастут. Ранее ямальские депутаты утверждали, что население округа никак не ощутит нехватку средств: все льготы и выплаты, действующие в регионе, сохраняются, а планы по строительству объектов, дорог и жилищным программам остаются прежними, рассказал глава комитета заксобрания по финансам Виктор Казарин.

С 2021 года бюджет ЯНАО будет дефицитным из-за падения цен на энергоресурсы во всем мире. Оно стало следствием пандемии коронавируса. Добывающие предприятия, базирующиеся на Ямале, получили меньшую прибыль, а казна округа недополучила около 20% доходов. Ранее инсайдеры URA.RU говорили, что в ходе обсуждения бюджета расходы порезали трем департаментам: культуры, молодежи и внешних связей.