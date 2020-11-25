25 ноября 2020

Пеле высказался о смерти Марадоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Пеле заявил, что мир потерял легенду Фото: Instagram, pele

Трехкратный чемпион мира по футболу, бразильский форвард Пеле отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Соответствующий пост появился в instagram-аккаунте бразильца.

«Дай бог сил его семье. Однажды, я надеюсь, мы вместе сыграем в футбол в небе», — написал Пеле. Он подчеркнул, что со смертью Марадоны он потерял дорогого друга, а мир — легендарного человека.

Диего Марадона скончался 25 ноября. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Экс-футболист сборной Аргентины умер в своем доме, где он проходил реабилитацию после операции, пишет «Ридус».

Диего Марадона — бывший форвард сборной Аргентины, которая в 1986 году выиграла чемпионат мира по футболу. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона», «Севилья», «Бока Хуниорс» и другие.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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