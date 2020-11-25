Пеле высказался о смерти Марадоны

Трехкратный чемпион мира по футболу, бразильский форвард Пеле отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Соответствующий пост появился в instagram-аккаунте бразильца.
«Дай бог сил его семье. Однажды, я надеюсь, мы вместе сыграем в футбол в небе», — написал Пеле. Он подчеркнул, что со смертью Марадоны он потерял дорогого друга, а мир — легендарного человека.
Диего Марадона скончался 25 ноября. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Экс-футболист сборной Аргентины умер в своем доме, где он проходил реабилитацию после операции, пишет «Ридус».
Диего Марадона — бывший форвард сборной Аргентины, которая в 1986 году выиграла чемпионат мира по футболу. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона», «Севилья», «Бока Хуниорс» и другие.
Подписывайтесь на URA.RU в