Наталья Поклонская нужна «Единой России» в борьбе за колеблющихся избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская может разорвать отношения с партией «Единая Россия». На выборы 2021 года политик может пойти с другой политической организацией.

«Выдвижение Поклонской по списку „ЕР“ будет зависеть от ее поведения. Не исключено и ее избрание в Думу от другой партии, например, от „Справедливой России“», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. Инсайдеры говорят, что Поклонскую поддерживает глава Крыма Сергей Аксенов, при этом источники, близкие к руководству «ЕР», затруднились дать ответ о ее выдвижении от партии.

Выдвижение Поклонской кандидатом от другой партии несет для «Единой России» риски, считает политконсультант Григорий Казанков. Эксперт считает Поклонскую серьезным соперников для единоросса в одномандатном округе в Крыму и отмечает среди ее достоинств молодость, яркость и отсутствие ограничений по каким-либо темам.

«Единая Россия» не станет отказываться от Поклонской, даже несмотря на ее отрицательную позицию по пенсионной реформе, считает политолог Александр Пожалов. Экс-прокурор Крыма выглядит как искренний политик, который может помочь партии склонить на свою сторону колеблющихся избирателей, считает собеседник издания. Самой Поклонской было бы выгодно пойти в Госдуму одним из лидеров списка «Справедливой России» и невыгодно становиться кандидатом от малых партий, считает Пожалов. Подводя итог, эксперт спрогнозировал, что Кремль в любом случае не останется равнодушным к судьбе яркого представителя «крымской весны» и не отпустит ее за пределы системной политики.

Пенсионная реформа была проведена в России в 2018 году. Тогда Поклонская была единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против ее принятия.