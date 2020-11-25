Губернатор ХМАО озвучила план борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса стала главным вызовом для властей ХМАО в 2020 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии в ХМАО в 2020 году было потрачено около 70 миллиардов рублей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время обращения к депутатам и жителям региона, передает корреспондент URA.RU.

«Для поддержки граждан и бизнеса в регионе реализуется комплекс мер стоимостью около 70 миллиардов рублей. Из них около 9 миллиардов направили на профилактику и борьбу с ковидом нефтяные и нефтесервисные компании. Дополнительная поддержка предоставлена 480 тысячам югорчан из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин», — заявила губернатор ХМАО.

Глава региона также сделала акцент на том, что весной во время первой волны коронавируса существовал дефицит средств индивидуальной защиты. Пошивом медицинских масок занялись 280 югорских предприятий, которые наладили их производство до 48 тысяч штук в сутки. Предпринятые властями усилия помогли Югре сохранить положительные демографические показатели. «На 11 процентов увеличилась смертность населения. Но в автономном округе сохраняется положительный естественный прирост, + 5,1%. Региона занимает десятое место в стране по коэффициенту рождаемости», — привела статистику Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 ноября губернатор Югры выступит с традиционным обращением к депутатам и жителям региона. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие проходит в онлайн-формате.