Hyatt отказался принимать новый отель в Екатеринбурге

В Екатеринбурге снова задерживают открытие второго отеля Hyatt Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Hyatt Hotels Corporation не принимает новое построенное здание отеля в Екатеринбурге. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«В Екатеринбурге не в первый раз задерживается открытие второго отеля Hyatt. Компания не принимает в управление новое здание в городе», — уточнил собеседник агентства.

Эксперт гостиничного рынка, управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев в беседе с URA.RU предположил, что формальными причинами отказа может стать то, что новое здание не соответствует необходимым параметрам или не завершены все работы на объекте.

«Если отель строится для конкретной управляющей компании, то это делается по тем требованиям, которые выдвигают будущие управленцы. Инвесторы и управляющая компания заранее заключают договор. Но думаю, что эта причина маловероятна: УГМК не та компания, которая договаривается с Hyatt, а потом что-то делает иначе», — объяснил он. По словам Дерендяева, случаи, когда управляющая компания не принимает объект — очень редки.

Получить оперативные комментарии у представителей управляющей компании и в УГМК не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Второй отель Hyatt в Екатеринбурге начали строить в 2017 году рядом с Центральным стадионом. Инвестором выступила УГМК. Сдать объект планировалось к чемпионату мира по футболу-2018, однако из-за смены генподрядчика этого не случилось.

В результате отель перевели из класса «бизнес» в «бизнес плюс». Отель рассчитан на 146 номеров площадью от 25 до 73 «квадратов». В здании будут ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы.