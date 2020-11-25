Власти ХМАО будут искать работу на удаленке

В случае необходимости даже проведут переобучение специалистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти ХМАО помогут с поиском работы тем, кто остался без нее или хочет сменить род деятельности. Причем сосредоточатся чиновники и подчиненные им структуры на предложениях с удаленным типом занятости. А в случае необходимости — организуют переобучение специалистов. Соответствующее заявление губернатор региона Наталья Комарова сделала во время ежегодного обращения к депутатам и жителям ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю департаменту труда и занятости населения провести анализ имеющихся в стране вакансий с типом занятости „удаленная“, соотнести их с компетенциями югорчан, ищущих работу. Необходимо помочь им занять лучшие позиции с оптимальными карьерными перспективами и наибольшим заработком. Если необходимо, организовать краткосрочное переобучение, использовать канал удаленной занятости повсеместно», — добавила Комарова.

По мнению главы региона, рынок труда в ХМАО ограничен, но так было и до пандемии коронавируса. При этом качественным интернетом обеспечены практически все, даже самые удаленные поселения региона, что позволяет жителям работать дистанционно, не будучи привязанным к конкретной территории.

«Пандемия и продиктованное ей дистанцирование за этот год изменили рынок труда во всех странах мира, открыли новые возможности, особенно востребованные в таких регионах, как наш. Формат удаленной работы, получил повсеместное распространение. Необходимо использовать этот тренд», — заключила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии в ХМАО в 2020 году было потрачено около 70 миллиардов рублей. Деньги направляли на поддержку бизнеса и граждан.