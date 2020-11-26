Часть переболевших коронавирусом ждет болезнь Альцгеймера

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Коронавирус позволяет выявить слабые места организма Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Проблемы с памятью при заражении коронавирусом говорят о зарождающейся болезни Альцгеймера и похожих недугах. COVID служит лишь маркером уже существующих в организме проблем. Об этом URA.RU сообщил заведующий кафедрой нейропсихологии МГУ имени Ломоносова, член президиума и руководитель секции «Клиническая психология» Российского психологического общества, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов.

«Нарушения памяти — редкая вещь. При обычном течении вируса этого не бывает. Ухудшение памяти при коронавирусе говорит об уже начавшейся болезни, ее незаметном течении», — рассказал URA.RU Тхостов. Он отметил, что пока нет данных о том, может ли сам коронавирус вызвать заболевания головного мозга.

Коронавирус поражает те точки в организме человека, которые уже функционировали с нарушениями, отметил эксперт. Ученый посоветовал использовать вирус как фактор, помогающий выявить проблемы в организме. «Коронавирус атакует самые слабые места, открывает проблемные точки. Тем, кто переболел, это может служить маркером, вирус покажет, на что нужно обратить внимание. И после выздоровления от COVID можно начать лечить наиболее уязвимые области», — заключил Тхостов.

Ранее сообщалось, что перенесшие коронавирус в средней и тяжелой форме жалуются на нарушение когнитивных способностей организма, в частности, на частичную потерю памяти и проблемы с ориентацией в пространстве. Медики связывали это с интоксикацией вирусом нервных тканей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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