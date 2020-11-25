25 ноября 2020

Родители курганских школьников недовольны дистанционным обучением. «Его у детей просто нет»

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской школе дистанционное обучение проходит без онлайн- уроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кетовского района (Курганская область) от имени родителей учеников возмутилась дистанционным обучением в Менщиковской школе. Детям задают домашнее задание, но темы не объясняют. Об этом Елена Столбова написала в соцсети «ВКонтакте».

«Мой сын учится в 11-м классе Менщиковской СОШ. Но у нас просто нет дистанционного обучения. Детям задают домашнее задание, но темы не изучают, хотя у всех детей есть камеры и установлены программы для обучения онлайн. Видимо учителя не считают нужным что-то объяснять», — написала Столбова в группе «Инцидент Курган».

Кроме того, женщина пожаловалась, что спустя три месяца обучения ребенку не выдали учебники по геометрии, географии и праву. В комментариях курганцы посоветовали родителям, чтобы ребенок не отстал, смотреть готовые уроки по теме в интернете. А учебники настойчивее требовать в школе.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU в ответ на недовольство родителей сообщили, что с 26 ноября будут дополнительно организованы онлайн-уроки. Они пройдут на платформе Zoom.

«Департамент образования поясняет, что дистанционное обучение — это не только уроки онлайн. В Менщиковской школе еженедельно публикуется расписание уроков. Для учеников созданы группы в ВК, где ведется подробный разбор заданий для обучающихся, даются рекомендации по их выполнению», — говорится в ответе.

По информации администрации Менщиковской школы, изучение предметов «Право» и «Геометрия» началось со второй четверти, поэтому учебники были выданы в ноябре. Сейчас все школьники обеспечены учебниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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