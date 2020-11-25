Раскрыта смертельная опасность борьбы с нелегальным алкоголем

В ХМАО приняли новый законопроект, который ограничит продажу нелицензированного алкоголя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО увеличилась смертность от употребления контрафактного алкоголя, несмотря на ужесточение мер по борьбе с ним. Об этом во время заседания окружной думы заявил замдиректора департамента экономического развития ХМАО Виталий Костин, передает корреспондент URA.RU.

«Контрафакта стало гораздо меньше. Из-за этого тот контрафакт, который появляется — достаточно низкого качества, в связи с этим и увеличиваются летальные исходы. В 2018 году было зафиксировано 364 случая алкогольного отравления, из них 158 — летальные. В 2019 году 337 отравлений, летальных из них 178. Здесь ''палка о двух концах'', боремся с контрафактом, а в итоге получаем такой эффект», — говорит Костин.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в ХМАО Михаил Сердюк отметил противоречия между целью проекта и отчетом чиновника. «Судя по вашему отчету, мы можем ожидать, что, ограничив доступность, еще больше людей начнут травиться?» Костин ответил, что в борьбе с суррогатами поможет только пропаганда здорового образа жизни и доступность легального алкоголя. В итоге депутаты приняли дополнительные запреты на продажу алкогольной продукции.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ищут способ избавиться от нелегального алкобизнеса. Законопроект направлен на пресечение незаконной торговли алкоголем после установленного времени в магазинах-барах.