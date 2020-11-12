Власти ХМАО ищут способ избавиться от нелегального алкобизнеса

В ХМАО готовят проект, который ограничит нелегальную работу магазинов-баров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В понедельник депутаты Думы ХМАО рассмотрят законопроект, который ограничит работу пивных магазинов. Заведения, которые не смогут соответствовать новым требованиям будут закрыты. Поправки в окружной закон вносят из-за многочисленных жалоб жителей региона на шум и беспорядок вблизи таких магазинов-баров. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Виталий Костин.

«В России (Югра здесь не исключение) существует масштабная проблема с „пивными магазинами-барами“, которые днем работают только как магазин, а после установленного законом времени под прикрытием вывески „бар“ продают алкогольную продукцию на вынос чуть ли не круглосуточно. Проект не ставит своей целью навредить предпринимателю, а разработан в связи с обращениями граждан, которые требуют соблюдать их права на отдых, тишину и покой в ночное время. Однако такие предприниматели все же нарушают закон», — добавил Костин в телефонном разговоре.

Согласно новым требованиям, которые предстоит принять или отклонить депутатам окружной думы, зал для обслуживания посетителей должен быть не менее 50 квадратных метров. Продажа алкоголя запрещается также в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и во дворах, если рядом находится детская или спортивная площадка.

Костин добавил, что таким барам-магазинам не обязательно будет закрываться, они просто должны будут продавать алкоголь как положено — до 20.00. «Все что будет продаваться позже — уже не будет создавать иллюзию, что „все законно, это же общепит“. Если проект все же вступит в силу, то у предпринимателей будет время, чтобы подготовиться — отсрочка вступления в силу требований к расположению магазинов до 1 сентября 2022 года», — заключил Костин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор в ХМАО ужесточил карантин до 15 ноября. Ограничения коснулись общепита: заведения будут работать до 23:00.