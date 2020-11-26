До сих пор власти не могли взимать штрафы за парковку в центре Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

С автомобилистов в 2021 году начнут собирать штрафы за неоплаченную парковку в центре Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского заксобрания Владимир Никитин, 8 декабря областной парламент рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях (№53-ОЗ от 14 июня 2005 года).

«Полномочия по наложению штрафов будут переданы районным административным комиссиям. Раньше проблема была в передаче данных от органов МВД муниципалитету, теперь нам сообщают, что проблема решена и схема взаимодействия отрегулирована», — рассказал Владимир Никитин. Законопроект рекомендован комитетом к принятию.

Как сообщало URA.RU, после нескольких лет бесплодных дискуссий мэрия сумела договориться с городской полицией. Согласно утвержденной схеме, данные о неоплаченных стоянках будут передаваться мэрией в ГИБДД, которая будет автоматически начислять штрафы. По замыслу властей, это должно гарантировать собираемость платежей. Ранее обслуживание стоянок предполагалось передать на аутсорсинг, и за право собирать платежи готовы были побороться уральский сотовый оператор «Мотив» и компания «УГМК-Телеком» (дочерняя компания холдинга УГМК). Однако после подписания соглашения с УМВД по Екатеринбургу руководство муниципалитета передумало проводить конкурс.