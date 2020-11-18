«Мотив» и УГМК борются за платные парковки Екатеринбурга

Платные парковки Екатеринбурга в перспективе могут приносить около миллиарда рублей прибыли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский сотовый оператор «Мотив» и компания «УГМК-Телеком» (дочерняя компания холдинга УГМК) конкурируют за право собирать платежи с платных парковок Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. Но, по словам собеседников агентства, городские чиновники не собираются передавать контроль за бизнесом с потенциальным годовым оборотом в миллиард рублей и готовятся к напору со стороны лоббистов, близких к руководству Свердловской области.

До недавнего времени мэрия Екатеринбурга рассматривала вариант инвестиционного соглашения с бизнесменами, связанного с платными парковками города, сообщает источник URA.RU в горадминистрации. Предполагалось, что инвестор взял бы на себя обновление инфраструктуры парковок (установку новых паркоматов, видеокамер, обновление программного обеспечения для сбора платежей, модернизацию существующих центров обработки информации). А взамен компания получила бы возможность оставлять себе от 60 до 80% платежей.

Ранее мэрия искала инвестора, который увеличит собираемость платежей с парковок Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Активнее других свою заинтересованность в проекте показывают „Мотив“ и „УГМК-Телеком“ — едва ли не единственные из местных компаний, способных справиться с технической стороной вопроса. Также этой темой интересуются фирмы из Москвы и Казани», — описал ситуацию источник в городских структурах власти.

В пресс-службе «Мотива» URA.RU заявили, что «сотовый оператор не обсуждал с городскими властями подобных инвестиционных проектов». «В ближайшей перспективе в наши планы не входило развитие парковочной инфраструктуры Екатеринбурга», — заверили в компании. А гендиректор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских подтвердил URA.RU, что компания рассматривает возможность участия в проекте. «Если администрация Екатеринбурга объявит конкурс по выбору оператора парковок, наша компания планирует принять в нем участие. У нас есть большой опыт в реализации проектов, направленных на обеспечение безопасности на автомагистралях, предупреждение износа дорожного полотна, внедрение современных и технологичных элементов интеллектуальной транспортной системы в городах Свердловской области. Этот опыт может принести пользу в рамках проекта по обновлению парковочной инфраструктуры», — сказал он.

В перспективе собираемость платежей с парковок может вырасти до миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На текущий момент в Екатеринбурге, по данным источников URA.RU, около 2,5 тысячи платных парковочных мест (в планах мэрии — расширить их до восьми-десяти тысяч). Их обслуживает МБУ «Городская служба автопарковок» (ГАС). Сейчас объем рынка, по примерным подсчетам, может достигать порядка 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц), а в перспективе — около миллиарда рублей. Однако из-за того, что мэрия долго не могла договориться с ГИБДД по поводу автоматического начисления штрафов за неоплату парковки, собираемость платежей минимальна, описывают ситуацию инсайдеры.

В течение последних лет городские власти искали влиятельного инвестора, который договорился бы с силовиками и гарантировал платежи. «Одной из таких компаний были „Национальные телематические системы“ (НТС), имеющие опыт по участию в организации [федеральной системы взимания платы с грузоперевозчиков] „Платона“. Однако переговоры ни к чему не привели», — поделился чиновник, знакомый с ситуацией.

Помимо, «Мотива» и УГМК к платным парковкам Екатеринбурга присматриваются бизнесмены из Москвы и Казани Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако к осени 2020-го мэрия сумела урегулировать вопрос своими силами. В ближайшее время свердловское заксобрание рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях (проект есть в распоряжении агентства). Если депутаты их одобрят, данные о неоплаченных стоянках будут передаваться мэрией в ГИБДД, которая будет автоматически начислять штрафы. По замыслу властей, это должно гарантировать собираемость платежей.

По этой причине у чиновников пропал интерес к сотрудничеству с инвесторами, а последние, наоборот, активизировали переговоры с администрацией. «Какой смысл теперь, когда большая часть работы проделана, передавать парковки частникам, если мы можем собирать платежи сами (силами „Городской службы автопарковок“), увеличивая поступления в бюджет? Поэтому мы пока отказались проводить конкурс» — объясняет муниципальный управленец. «Хотя, если первые лица „Мотива“ (бизнесмен Виталий Кочетков — прим. ред.) и УГМК (гендиректор Андрей Козицын — прим. ред.) договорятся с руководством области, едва ли у нас останется выбор, придется объявлять аукцион», — отмечает другой источник URA.RU в мэрии. В пресс-службе администрации корреспонденту обещали предоставить информацию о планах городских властей позднее.