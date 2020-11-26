Уборщицу, победившую на выборах в селе, выдвинут в Госдуму

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Пойти в Госдуму Марине Угодской предлагает «Партия пенсионеров» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшей уборщице Повалихинского сельского поселения Марине Удгодской, избранной главой поселка, предложили пойти в Госдуму. Она может стать кандидатом от «Партии пенсионеров».

«Партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва», — сообщили «Подъему» в пресс-службе «Партии пенсионеров». Поддержка Удгодской жителями поселения показывает запрос общества на новых политиков, отметили в организации.

Удгодская выиграла выборы главы Повалихинского поселения у предыдущего руководителя Николая Локтева. Она работала уборщицей в здании местной администрации и пошла на выборы по просьбе Локтева в качестве спойлера, пишет Nation News. В итоге женщина набрала 61,7% голосов, про нее сняла фильм журналистка Ксения Собчак. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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