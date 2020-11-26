Уборщицу, победившую на выборах в селе, выдвинут в Госдуму

Бывшей уборщице Повалихинского сельского поселения Марине Удгодской, избранной главой поселка, предложили пойти в Госдуму. Она может стать кандидатом от «Партии пенсионеров».
«Партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва», — сообщили «Подъему» в пресс-службе «Партии пенсионеров». Поддержка Удгодской жителями поселения показывает запрос общества на новых политиков, отметили в организации.
Удгодская выиграла выборы главы Повалихинского поселения у предыдущего руководителя Николая Локтева. Она работала уборщицей в здании местной администрации и пошла на выборы по просьбе Локтева в качестве спойлера, пишет Nation News. В итоге женщина набрала 61,7% голосов, про нее сняла фильм журналистка Ксения Собчак. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.
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