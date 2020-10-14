Уборщица, выигравшая выборы, заболела после визита Собчак

Марина Угодская жалуется на повышенную температуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уборщица Марина Угодская, ставшая главой Повалихинского поселения Костромской области, могла заразиться коронавирусом от журналистки Ксении Собчак. С таким заявлением выступила сама Угодская.

«Приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. Я в панике», — заявила Угодская «Подъему». По словам новоиспеченного политика, ее дочь также чувствует себя плохо и не ходит в школу.

Ксения Собчак приезжала в костромское село 8 октября. Она брала интервью у Угодской для нового выпуска программы «Осторожно, Собчак» на YouTube.

До этого ряд СМИ сообщили, что Собчак заразилась коронавирусом и отменила все очные встречи и мероприятия. Сама журналистка не подтверждала эту информацию. URA.RU связаться с Собчак не удалось.

Ранее сообщалось, что в селе Костромской области выборы выиграла уборщица местной администрации. Принять участие в выборах в качестве технического кандидата ее попросил экс-глава поселения Николай Локтев. В итоге Угодская набрала в два раза больше голосов.