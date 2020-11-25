В бюджете ХМАО на 2021 год большой, но не рекордный дефицит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты думы ХМАО приняли окружной бюджет на 2021 год. Главный финансовый документ в соответствии с федеральными трендами запрещает органам власти увеличивать число чиновников. Но оппозиционные партии все равно отказались за него голосовать, передает корреспондент URA.RU.

«Доходы региональной казны в 2021 году составят 223,9 млрд рублей, расходы — 259,1 млрд рублей», — гласит документ. Несмотря на дефицит почти в 35 млрд рублей, бюджет по-прежнему имеет социальную направленность. 73% из его расходной части направлены на здравоохранение, образование, демографию, культуру и спорт. Для оптимизации затрат в проекте закона было указано, что «государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности работников госорганов».

Тем не менее, фракция КПРФ в окружной думе отказалась голосовать за принятие бюджета, а представители ЛДПР воздержались. «Еще несколько лет назад это был бюджет развития, сейчас это бюджет исполнения социальных обязательств», — заявил лидер либерал-демократов в югорской думе Виктор Сысун. Спикер окружного парламента Борис Хохряков отметил, что не согласен с такой оценкой параметров окружной казны. «Мы в этом году введем 800 тысяч квадратных метров жилья. В этом году переселено из аварийного жилья более 70 тысяч людей. А итоги по строительству и планы по строительству школ и объектов социальной сферы? Это что — не бюджет развития?» — парировал Хохряков. В итоге большинством голосов бюджет Югры был принят в двух чтениях.

В 2020 году в Югре был принят окружной бюджет с рекордным дефицитом. Его размер составлял почти 36 млрд рублей.