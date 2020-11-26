Россиян начнут массово прививать от коронавируса перед Новым годом. Об этом на конференц-колле с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Точную дату не могу сказать, но должна начаться до Нового года. Однозначно, что будет проходить поэтапно. И с учетом географии, и с учетом особенностей хранения субстанций», — объяснил Песков. Он подчеркнул, что перед государством стоит грандиозная задача — сделать этапы прививки минимальными и обеспечить вакциной всех желающих.
Песков напомнил, что вакцинация будет добровольной. Сейчас все силы брошены на производство препаратов для нее. В перспективе прививки помогут замедлить распространение коронавируса и даже предотвратить его.
Сейчас известно, что срок «жизни» естественного иммунитета — не более восьми месяцев, пишет агентство Nation news. Сколько будет держаться иммунитет после прививки, врачи пока не уточняют. Однако привитые пациенты как минимум не рискуют перенести инфекцию в тяжелой форме, уточняет телеканал 360. 26 ноября Россия побила рекорд смертности из-за коронавируса. За сутки скончались более 500 человек.
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