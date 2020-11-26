Когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Ответ Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков заявил о планах властей начать вакцинацию Россиян до нового года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиян начнут массово прививать от коронавируса перед Новым годом. Об этом на конференц-колле с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Точную дату не могу сказать, но должна начаться до Нового года. Однозначно, что будет проходить поэтапно. И с учетом географии, и с учетом особенностей хранения субстанций», — объяснил Песков. Он подчеркнул, что перед государством стоит грандиозная задача — сделать этапы прививки минимальными и обеспечить вакциной всех желающих.

Песков напомнил, что вакцинация будет добровольной. Сейчас все силы брошены на производство препаратов для нее. В перспективе прививки помогут замедлить распространение коронавируса и даже предотвратить его.

Сейчас известно, что срок «жизни» естественного иммунитета — не более восьми месяцев, пишет агентство Nation news. Сколько будет держаться иммунитет после прививки, врачи пока не уточняют. Однако привитые пациенты как минимум не рискуют перенести инфекцию в тяжелой форме, уточняет телеканал 360. 26 ноября Россия побила рекорд смертности из-за коронавируса. За сутки скончались более 500 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...