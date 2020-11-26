В Киргизии думают избавиться от русского языка

Русский язык может перестать быть официальным в Киргизии на конституционном уровне. Тогда государственным останется только кыргызский, заявил на пленарном заседании совещания по изменению Конституции местный общественный деятель Садирдин Торалиев.
«Мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Такого не должно быть», — цитирует Торалиева портал 24KG. Он признал, что предложение звучит радикально, но на то есть причины.
Общественник подчеркнул, в будущем страна может совсем потерять кыргызский. Молодежь уже перестала на нем говорить и учить его. Чтобы возобновить пользование языком, нужно создать потребность в нем.
Идея изменить конституцию Киргизии принадлежит премьер-министру Садыру Жапарову, который 15 октября объявил себя главой государства. Ее проект вынесен на общественное обсуждение на сайте местного парламента. 23 октября стало известно, что Россия все еще надеется на продолжение сотрудничества с Киргизией, пишет телеканал 360.
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