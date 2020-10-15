Премьер-министр Киргизии объявил себя главой государства

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что к нему перешли полномочия главы государства. Такое заявление он сделал в ходе митинга у Дома правительства.
«Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему», — передает RT. Жапаров напомнил, что до этого спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять полномочия президента и написал заявление об отставке. Премьер-министр Киргизии объявил себя и. о. президента.
Ранее экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает пост, чтобы не допустить в стране кровопролития. Протесты в Киргизии вспыхнули в начале октября. Граждане остались недовольны итогами парламентских выборов.
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