Премьер-министр Киргизии объявил себя главой государства

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Садыр Жапаров объявил себя главой государства на митинге у Дома правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что к нему перешли полномочия главы государства. Такое заявление он сделал в ходе митинга у Дома правительства.

«Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему», — передает RT. Жапаров напомнил, что до этого спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять полномочия президента и написал заявление об отставке. Премьер-министр Киргизии объявил себя и. о. президента.

Ранее экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает пост, чтобы не допустить в стране кровопролития. Протесты в Киргизии вспыхнули в начале октября. Граждане остались недовольны итогами парламентских выборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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