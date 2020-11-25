Высказывание Глеба Трубина из ЛДПР не понравилось его коллегам из «Единой России» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На очередном заседании Тюменской областной думы произошел конфликт между главами фракций партий ЛДПР и «Единая Россия». Поводом стало выступление лидера либералов Глеба Трубина с критикой законопроектов партии власти

«По статистике, с января по август в регионе родилось на 5,3% меньше детей, чем в прошлом году. Это несмотря на все наши старания и вводимые льготы. Фракция ЛДПР вносит социальные законы, направленные на поддержку семей. Но какие законы вносят наши коллеги от партии технического большинства в Госдуме? Изъять детей за 24 часа! Вот один этот закон перечеркивает все наши благие дела», — заявил лидер фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин.

На заявление коллеги отреагировал лидер единороссов Андрей Артюхов. «Мы не раз рассуждали на тему того, как говорить корректно, а как нет. Я на полном серьезе говорю, Глеб Александрович: если вы еще раз скажете эту фразу, то тогда мы тоже будем себя по-другому вести. Хамить не надо! Мы вашу фракцию не оскорбляем», — подчеркнул Артюхов.

Его поддержал и депутат от ЯНАО Николай Яшкин: «Хочу сказать, что не только вы, дорогие ЛДПРовцы болеете за народ. Но каждый депутат также является еще и человеком, который должен регулировать себя, основываясь на этике и человеческом уважении. Поэтому я прошу вас это соблюдать».