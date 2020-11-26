Свердловские власти начали экономить на развитии региона

Финальная балансировка расходов Свердловской области в 2021 году состоится 27 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заксобрание Свердловской области урежет траты регионального бюджета на структуры, подведомственные областному министерству инвестиций и развития. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с формированием бюджета. Среди пострадавших — «Титановая долина» и туристический кластер «гора Белая».

«Подведомственным мининвесту структурам на согласительной комиссии Заксобрания отказали в согласовании планов на 2021 год. Сейчас деньги выделяются только на социальную сферу и проекты по Универсиаде 2023. Теперь их отправили переделывать планы», — уточнил собеседник.

В региональном минфине URA.RU подтвердили, что сокращения прошли по многим разделам областного бюджета. «Увеличены расходы только на социальные статьи и спорт», — констатировали в министерстве финансов.

Финальная балансировка расходов Свердловской области в 2021 году состоится 27 ноября. На комиссии окончательно сформируют перечень трат областной казны, который будет рассмотрен во втором и третьем чтении Заксобрания. Заседание состоится 8 декабря.

Министерство инвестиций и развития региона курирует работу нескольких организаций. Среди них — Агентство по привлечению инвестиций, Особая экономическая зона «Титановая долина», Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства, Центр развития туризма, туристический кластер «гора Белая», «Екатеринбург-ЭКСПО» и Корпорация развития среднего Урала, включая Индустриальный парк «Богословский».