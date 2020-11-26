Путин наградил ближайшего соратника свердловского губернатора

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Выездное заседание правительства Свердловской области в Первоуральске, салихов азат
Салихов отмечен благодарственным письмом президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Свердловский замгубернатора Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента РФ Владимира Путина. Церемония награждения состоялась сегодня в резиденции главы региона.

«Уважаемый Азат Равкатович, благодарю Вас за значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — указано в документе. Салихов подтвердил факт получения награды.

«Проведено комплексное обследование стадионов и тренировочных площадок, в том числе на предмет антитеррористической безопасности, усилен контроль за проведением публичных мероприятий, в это же время реализовывали систему „Безопасный город“, реконструировали здание для единой дежурно-диспетчерской службы, в полном объеме запустили Систему-112, систему оповещения граждан, видеонаблюдение», — отметил Азат Салихов. Замгубернатора подчеркнул, что все системы продолжили работать после завершения Чемпионата мира.

Салихову 48 лет. В январе 2010 года был назначен главным судебным приставом Свердловской области. Спустя два года он стал зампредом Правительства Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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