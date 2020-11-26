Американский врач из отделения интенсивной терапии медцентра вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми показал, что больные коронавирусом обычно видят в последние минуты жизни. Видео-взгляд пациента медик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Это вы увидите, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80. Я надеюсь, последние моменты вашей жизни не будут выглядеть как это», — объяснил Реми.
В начале ролика врач приближает и отдаляет камеру от своего лица. По его словам, так видят мир люди, у которых началось кислородное голодание. Также Реми над камерой имитирует интубацию больного.
Сам медик заявил, что ролик он опубликовал после того, как несколько месяцев ему приходилось видеть последние моменты умирающих от COVID-19. Реми призвал всех людей носить маски и придерживаться социальной дистанции, чтобы оградить себя и своих близких от такой страшной участи.
26 ноября Россия обновила рекорд смертности от коронавируса за сутки. Глава Минздрава РФ утверждает, что страна уже близка к запуску масштабного производства вакцины от коронавируса, пишет телеканал 360. Массовую вакцинацию граждан планируется начать до Нового года, уточняет агентство Nation news.
Подписывайтесь на URA.RU в