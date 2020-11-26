Ученые выявили новое неожиданное осложнение от коронавируса

Ученые начали изучать неожиданные последствия коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и к выпадению зубов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на специалистов.

«Некоторые переболевшие COVID-19 говорят, что у них выпадали зубы без кровотечения. Другие утверждают, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы», — передает газета. Так, гражданка США перенесла COVID-19 в тяжелой форме. После выздоровления организм никак не мог восстановиться. Женщина полезла в группу онлайн-поддержки переболевших коронавирусом. Там обнаружились экс-пациенты со схожей симптоматикой. У кого-то была повышенная чувствительность десны. У других — хрупкость зубной эмали. Ученые начали изучать неожиданные последствия коронавируса.

Ранее стало известно, что легкая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, может грозить пациенту серьезными последствиями. Так, инфекция повреждает сердце, легкие, поджелудочную железу, почки и печень. Еще более 60 000 британцев через несколько месяцев после заражения жаловались на одышку, усталость и головные боли.