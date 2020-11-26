Челябинка обвинила врачей в смерти отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Челябинска обвинила медиков в смерти своего отца, который скончался в коронавирусном госпитале Каслей. Накануне смерти мужчины главврач заявил его дочери, что у него не одышка, а нервы. Как сообщили URA.RU в минздраве региона, по данному факту проводится служебная проверка.

«Мой папа почувствовал себя плохо 15 ноября. Лечение на дому от терапевта не помогло. Тогда папа был направлен на КТ в Касли, 18 ноября поехал туда сам и остался в госпитале», — рассказала URA.RU Разима Гизатулина.

С каждым днем его состояние становилось хуже. Родные уверены, что мужчине не была оказана помощь в первые дни. «Мы постоянно звонили в страховую компанию, в минздрав, главврачу, которого на месте не было. В минздраве сказали, что ответ будет через месяц. Но помощь нужна сегодня», — заявила челябинка. После жалобы в минздрав на мужчину наорали и поставили капельницу и уколы.

«Мы обзванивали всех знакомых в поисках платных палат, я ездила на прием к главврачу с просьбой перевезти отца в Челябинск. Нам везде говорили, что мест нет. В платных палатах были места только для депутатов. Видимо, они больше хотят жить, чем мой отец», — уточнила челябинка.

26 октября главврач больницы заявил дочери, что у ее отца не одышка, просто он нервничает, но уже идет на поправку. К этому момент дочь уже договорилась с медиками компании «Лотос», чтобы платно перевезти уже лежачего больного с кислородным сопровождением в другую больницу, но они не успели. На следующий день мужчины не стало. Как сообщила URA.RU женщина, она написала жалобу в областную прокуратуру.

«Безусловно, мы приносим соболезнования родным. По данной истории министерством здравоохранения будет проведен разбор, в том числе по действиям врачей. Летальные случаи находятся на особом контроле в ведомстве», — уточнили URA.RU в областном минздраве.