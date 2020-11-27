В России преодолен исторический максимум зараженных коронавирусом

В России за сутки коронавирусом заразилось 27 543 человека Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирусом в России заразились 27 543 человека — на 2 056 больше, чем в предыдущий день. Это новый рекорд в стране. Умерло 496 человек, что на 28 человек меньше, чем вчера, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса — за сутки в столице РФ выявлено 7918 новых зараженных. Санкт-Петербург занимает второе место — 3687 новых пациентов с COVID-19, на третьем месте — Московская область (+1058 заболевших)», — сообщили в оперштабе.

Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается сложной. Лидером по-прежнему является Свердловская область — 399 новых случаев инфекции за сутки. Далее идут Пермский край с 298 зараженными, Челябинская область (+252 зараженных) и ХМАО (+211). В ЯНАО подтверждено 199 случаев коронавируса, в Тюменской области — 169. Меньше всего заболевших в Курганской области: там COVID-19 подтвержден у 107 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 215 533 зараженных. Скончались 38 558 человек, выздоровели 1 712 174.

Ранее Роспотребнадзор нашел связь между коронавирусом и ВИЧ. Исследования показали, что количество зараженных COVID-19 в четыре раза больше среди тех, кто живет с ВИЧ, по сравнению с теми, кто от вируса иммунодефицита не страдает, сообщает VSE42.Ru. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года действие указа о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников предприятий, а также режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Об этом сообщает РАПСИ .