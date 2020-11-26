Губернатор снова пообещал вернуть девятиклассников за парты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал в Instagram отмену дистанционного обучения для девятиклассников с 30 ноября. Соответствующая рекомендация войдет в обновленную версию указа об ограничениях в условиях коронавируса.

«Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу. Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор второй раз подряд обещает вернуть девятиклассников на очную форму обучения: он заявлял о том, что рассматривает такую возможность на прошлой неделе. Первый раз осенью школьников 6-10 классов, отправили на удаленку 9 ноября. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — объяснял логику указа губернатор.