Губернатор Куйвашев возвращает в классы девятиклассников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение в школах Екатеринбурга будет для части подростков, вероятно, будет продлено после 23 ноября, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. При этом количество учеников, которые ходят в школу, увеличат.

«Многих волнует, как будут дальше работать школы. На сегодняшний день дистант для всех, кроме 1-5 и 11 классов, установлен до 23 ноября. Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать», — написал Евгений Куйвашев.

Первый раз осенью школьников 6-10 классов, отправили на удаленку 9 ноября. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — объяснял логику указа губернатор.

Позже указом № 607 губернатор продлил дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов до 21 ноября, а учащихся 11 классов отправил учиться очно, чтобы они лучше готовились к сдаче ЕГЭ.