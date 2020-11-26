26 ноября 2020

Свердловчанина с COVID выгнали из больницы домой. «Берите деда, вызывайте скорую»

© Служба новостей «URA.RU»
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, приемный покой, скорая помощь, машина скорой помощи, цгб1 нижнего тагила, городская больница1 нижнего тагила
В больницах Нижнего Тагила пенсионеру места не нашлось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

75-летнего пенсионера из Нижнего Тагила, которого с коронавирусом госпитализировали в Нижнюю Туру, потребовали забрать из больницы после того, как ему стало хуже. О ситуации URA.RU рассказали родственники больного.

«Деда госпитализировали 20 ноября, на следующий день перевели из Нижнего Тагила в Нижнюю Туру. Сегодня нам позвонили и попросили его забрать, потому что его состояние ухудшилось», — уточнил внук заболевшего. По его словам, в больнице Нижней Туры нет свободных скорых для транспортировки больного в другое медучреждение. «Нам сказали, берите деда, вызывайте скорую из дома, чтобы его увезли в другую больницу. Отец, который сам болеет коронавирусом, поехал в больницу», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного минздрава предложили родственникам позвонить в ведомство. «После разбора ситуации их проинформируем», — уточнил пресс-атташе министерства Константин Шестаков. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом не ответили на письменный запрос корреспондента агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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