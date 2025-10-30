Логотип РИА URA.RU
Труп без головы нашел екатеринбуржец во время пробежки

30 октября 2025 в 15:58
Во время ежедневной процедуры мужчина наткнулся на труп (архивное фото)

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Обнаженное женское тело без головы в Юго-Западном лесопарке было замечено гуляющим жителем Екатеринбурга. Подробности о жуткой находке URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. 

«Мужчина в этом лесопарке постоянно совершает пробежки. Утром 30 октября он как обычно бегал и заметил труп. Испугался, конечно, и тут же вызвал силовиков», — рассказал собеседник агентства. 

Тело принадлежит женщине. Голову пока не нашли. На месте происшествия работают криминалисты, официальных комментариев по этому поводу нет. 

Обстоятельства гибели женщины предстоит выяснить следствию

Фото: источник URA.RU

