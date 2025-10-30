Труп без головы нашел екатеринбуржец во время пробежки
Во время ежедневной процедуры мужчина наткнулся на труп (архивное фото)
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Обнаженное женское тело без головы в Юго-Западном лесопарке было замечено гуляющим жителем Екатеринбурга. Подробности о жуткой находке URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Мужчина в этом лесопарке постоянно совершает пробежки. Утром 30 октября он как обычно бегал и заметил труп. Испугался, конечно, и тут же вызвал силовиков», — рассказал собеседник агентства.
Тело принадлежит женщине. Голову пока не нашли. На месте происшествия работают криминалисты, официальных комментариев по этому поводу нет.
Обстоятельства гибели женщины предстоит выяснить следствию
Фото: источник URA.RU
