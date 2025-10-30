Труп без головы нашел екатеринбуржец во время пробежки

Во время ежедневной процедуры мужчина наткнулся на труп (архивное фото) Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Обнаженное женское тело без головы в Юго-Западном лесопарке было замечено гуляющим жителем Екатеринбурга. Подробности о жуткой находке URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Мужчина в этом лесопарке постоянно совершает пробежки. Утром 30 октября он как обычно бегал и заметил труп. Испугался, конечно, и тут же вызвал силовиков», — рассказал собеседник агентства.

Тело принадлежит женщине. Голову пока не нашли. На месте происшествия работают криминалисты, официальных комментариев по этому поводу нет.

