В мэрии Екатеринбурга оценили, какое будущее ждет ЕГЭ
Инна Гумбатова заявила о стремлении снизить нагрузку на детей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Система проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) со временем изменится. Уже сейчас ведется работа по сокращению контрольных работ. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом URA.RU сделала директор департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.
«Здесь [по теме ЕГЭ] очень много разных точек зрения. Если посмотреть историю развития итоговой аттестации в разных странах, она по-разному происходила. Где-то это просто единый экзамен на базе одного учреждения для всего региона, где-то вообще не проводят итоговой аттестации. Но в любом случае эта модель в нашей стране так или иначе изменится», — отметила Гумбатова в ходе общения с корреспондентом URA.RU на «Форуме будущего».
Она обратила внимание на тенденцию снижения нагрузки на школьников. Так с 1 сентября количество контрольных работ регламентировано до минимума. По мнению главы департамента, оценку знаний можно интегрировать и в обычный урок, ограничиться тестами. При этом данную идею, по словам Гумбатовой, педагоги воспринимают по-разному.
«Кто-то привык работать более традиционно. Но снижение учебной и контрольной нагрузки на ребенка необходимо. Что такое контрольная работа, ЕГЭ и ОГЭ — это просто оценка знаний, которые ребенок получил. Мы против натаскивания на эти формы контрольные. Мы работаем для того, чтобы переломить этот „предрассудок“, так я могу в данном случае это явление назвать», — заявила чиновница.
Ранее министр образования Свердловской области Светлана Тренихина выступила против идеи отмены ЕГЭ. По ее словам, формат ЕГЭ — наиболее энергосберегающий психику, так как экзамен не нужно сдавать повторно при поступлении в вуз. Также Тренихина отметила, что ЕГЭ позволяет объективнее оценивать знания выпускников школ, так как проверка заполненных бланков проходит без указания персональных данных. Также прозрачность процедуры обеспечивает видеонаблюдение во время экзамена.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!