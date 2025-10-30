В мэрии Екатеринбурга оценили, какое будущее ждет ЕГЭ

Инна Гумбатова заявила о стремлении снизить нагрузку на детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Система проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) со временем изменится. Уже сейчас ведется работа по сокращению контрольных работ. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом URA.RU сделала директор департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.

«Здесь [по теме ЕГЭ] очень много разных точек зрения. Если посмотреть историю развития итоговой аттестации в разных странах, она по-разному происходила. Где-то это просто единый экзамен на базе одного учреждения для всего региона, где-то вообще не проводят итоговой аттестации. Но в любом случае эта модель в нашей стране так или иначе изменится», — отметила Гумбатова в ходе общения с корреспондентом URA.RU на «Форуме будущего».

Она обратила внимание на тенденцию снижения нагрузки на школьников. Так с 1 сентября количество контрольных работ регламентировано до минимума. По мнению главы департамента, оценку знаний можно интегрировать и в обычный урок, ограничиться тестами. При этом данную идею, по словам Гумбатовой, педагоги воспринимают по-разному.

«Кто-то привык работать более традиционно. Но снижение учебной и контрольной нагрузки на ребенка необходимо. Что такое контрольная работа, ЕГЭ и ОГЭ — это просто оценка знаний, которые ребенок получил. Мы против натаскивания на эти формы контрольные. Мы работаем для того, чтобы переломить этот „предрассудок“, так я могу в данном случае это явление назвать», — заявила чиновница.