Личность обезглавленной в Екатеринбурге женщины поможет выяснить примета

На пальце убитой и обезглавленной женщины сыщики нашли кольцо. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Возможно, украшение прольет свет на тайну жуткого преступления и поможет изобличить убийцу.

«Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо», — рассказал Горелых.