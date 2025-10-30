Возбуждено дело об убийстве женщины, найденной в Екатеринбурге без головы
На месте обнаружения тела весь день работают силовики (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
После обнаружения обезглавленного женского тела следственным комитетом Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
«При осмотре установлены признаки криминальной смерти, в связи с чем следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — заявил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.
Тело было найдено в Юго-Западном лесопарке екатеринбуржцем, который совершал утреннюю пробежку. Головы на месте не обнаружено. Сыщикам предстоит установить личность убитой, будут проведены биологическая, молекулярно-генетическая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Чтобы вычислить преступника, следователи изымут и проанализируют записи с камер видеонаблюдения, которые имеются вблизи места происшествия.
