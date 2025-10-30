Возбуждено дело об убийстве женщины, найденной в Екатеринбурге без головы

На месте обнаружения тела весь день работают силовики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

После обнаружения обезглавленного женского тела следственным комитетом Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«При осмотре установлены признаки криминальной смерти, в связи с чем следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — заявил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.