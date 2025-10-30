Могилу девочек практически укрыли цветами Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ревде состоялась прощальная церемония с двумя сестрами, которых сбил пьяный Михаил Слободян, впоследствии признавший вину. К храму, где проходила служба, и на кладбище приехали десятки жителей, передает корреспондент URA.RU.

«Светлые девочки были, жизнерадостные и веселые», — сказали двоюродный брат сестер Николай и его девушка Арина. Они поделились, что семья тяжело переносит случившееся. На кладбище выстроилась очередь из желающих проститься. Для сохранения порядка церемонией руководил представитель мэрии и сотрудник МЧС. Могилы погибших полностью укрыли цветами, рисунками и игрушками.

Некоторые жители рассказали, что перед прощанием выпили очень много успокоительных. А другие просыпаются и засыпают с мыслями о погибших девочках.

Ранее URA.RU рассказывало об аварии, произошедшей вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, Слободян сел пьяным за руль, не справился с управлением и въехал в несовершеннолетних. После этого он врезался в здание «Монетки». Две школьницы скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются врачи.

Следователи возбудили дело против Михаила. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время избрания меры пресечения выяснилось, что в момент аварии он был под наркотиками и алкоголем. Суд поместил фигуранта в СИЗО до 26 декабря.