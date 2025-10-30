Осужденному за педофилию тагильчанину вернули секс-игрушки

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.