Осужденному за педофилию тагильчанину вернули секс-игрушки

30 октября 2025 в 14:53
Свой приговор Владимир Александров получил 30 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Судья вернул секс-игрушки жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову, который получил пожизненный тюремный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Следствие изымало их в качестве вещественных доказательств, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Вещдоками были признаны мастурбаторы, смазки и прочая секс-атрибутика. Их обнаружили в комнате общежития, где проживал Александров. В этом же дома жила школьница.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

