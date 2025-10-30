Шеф-повар заплакал, рассказывая, как убивал свердловского бизнесмена топором

Предполагаемый преступник не смог обмануть полиграф (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изобличить предполагаемого убийцу бизнесмена из Заречного Ильгара Ханаданова помог детектор лжи. Им оказался шеф-повар из Белоярского района. Во время дачи признательных показаний мужчина расплакался, об этом рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Изначально фигурант придумал себе весомое алиби, что он якобы не только не причастен к убийству, но и вообще ничего не знает об обстоятельствах гибели друга. Однако когда современное техническое устройство выдало результаты опроса, стало понятно, что задержанный, мягко говоря, лукавит. Дальнейшее для оперуполномоченных было делом техники. Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем», — сообщил полковник.

После расправы предполагаемый преступник отогнал Mercedes убитого в лес. Потом повар вернулся домой и уже на другом машине вывез тело товарища в Екатеринбург, где бросил его в канаве у трассы. Позже он избавился и от топора.

