Спикер свердловского заксобрания Бабушкина подарила технику бойцам СВО
Людмила Бабушкина и Вячеслав Вегнер передали бойцам СВО рации и ретрансляторы
Фото: пресс-служба свердловского заксобрания
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Вячеслав Вегнер лично доставили партию средств связи для бойцов СВО. Военнослужащим из уральских подразделений, которые отправляются на передовую, передали 20 раций и два ретранслятора.
«Защитники испытают технику, после этого примут решение о дальнейших поставках раций и ретрансляторов этих моделей», — заявила спикер облпарламента. Как сообщила сама Бабушкина, это первая тестовая партия техники. Бойцы испытают ее, а после примут решение о дальнейших поставках раций и ретрансляторов этих моделей. Сбором средств связи по конкретному запросу от самих военных занимались активисты «Женского движения Единой России». Координатором этого движения в Свердловской области является Людмила Бабушкина.
Техника, которую передала облдума бойцам СВО
Фото: пресс-служба Свердловского заксобрания
