Спикер свердловского заксобрания Бабушкина подарила технику бойцам СВО

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Вячеслав Вегнер лично доставили партию средств связи для бойцов СВО. Военнослужащим из уральских подразделений, которые отправляются на передовую, передали 20 раций и два ретранслятора.

«Защитники испытают технику, после этого примут решение о дальнейших поставках раций и ретрансляторов этих моделей», — заявила спикер облпарламента. Как сообщила сама Бабушкина, это первая тестовая партия техники. Бойцы испытают ее, а после примут решение о дальнейших поставках раций и ретрансляторов этих моделей. Сбором средств связи по конкретному запросу от самих военных занимались активисты «Женского движения Единой России». Координатором этого движения в Свердловской области является Людмила Бабушкина.