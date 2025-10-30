Мэрия Екатеринбурга определила, где в новогодние праздники нельзя будет купить алкоголь. Карта
В ледовом городке алкоголь нельзя будет купить четыре дня
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В центре Екатеринбурга в новогодние праздники нельзя будет купить алкоголь в двух зонах. Кроме этого, мэрия определила новые сроки действия запрета на продажу горячительных напитков.
«Приобрести спиртное с 8:00 до 23:00 нельзя будет 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января: в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспекта Ленина — Пушкина; Малышева — Вайнера — переулка Театрального — переулка Банковского; по улице Попова — от Вайнера до Хохрякова», — сообщает пресс-служба. При этомкаток на площади 1905 года и квартал улиц Антона Валека — Вайнера — 8 Марта — Ленина в зону ограничений не попадают.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
