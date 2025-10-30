Бастрыкина заинтересовало дело со свердловским чиновником и смертельным ДТП

После вмешательства Александра Бастрыкина дело вновь возбудили Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Речь идет о происшествии, в котором, предположительно, чиновник на своем Mercedes-Benz проехался по человеку.

«В соцсетях размещено повторное обращение жителя Свердловской области к Председателю СК России. В нем он продолжает выражать обеспокоенность тем, что виновник гибели его брата в ДТП в августе 2025 года в Екатеринбурге может избежать ответственности за совершенное преступление», — говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что после ДТП было возбуждено уголовное дело, но зампрокурора Верх-Исетского района это решение отменил. «В настоящее время следственными органами повторно возбуждено уголовное дело», — продолжает СК. Доклад о ходе расследования будет представлен Бастрыкину.

