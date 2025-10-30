Бастрыкина заинтересовало дело со свердловским чиновником и смертельным ДТП
После вмешательства Александра Бастрыкина дело вновь возбудили
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Речь идет о происшествии, в котором, предположительно, чиновник на своем Mercedes-Benz проехался по человеку.
«В соцсетях размещено повторное обращение жителя Свердловской области к Председателю СК России. В нем он продолжает выражать обеспокоенность тем, что виновник гибели его брата в ДТП в августе 2025 года в Екатеринбурге может избежать ответственности за совершенное преступление», — говорится в сообщении.
В СКР уточнили, что после ДТП было возбуждено уголовное дело, но зампрокурора Верх-Исетского района это решение отменил. «В настоящее время следственными органами повторно возбуждено уголовное дело», — продолжает СК. Доклад о ходе расследования будет представлен Бастрыкину.
Станислав Мельниченко погиб в августе этого года. 37-летний мужчина после встречи с друзьями возвращался вечером домой. Он шел пешком по обочине трассы в Академическом районе, где позже и нашли его тело. Брат погибшего Олег полагает, что Станиславу стало плохо, он упал на дороге, после чего по нему проехался Mercedes-Benz и скрылся. По данным родственника, за рулем иномарки мог быть чиновник. Агентство обращалось за комментарием к человеку, кого Мельниченко считает виновным. От комментария собеседник отказался.
