Когда стричь волосы в ноябре 2025: лучшие и неблагоприятные дни
В ноябре есть несколько благоприятных дней для стрижки и окраски волос
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ноябрь — подходящий период для кардинального изменения имиджа. Согласно лунному календарю, в этом месяце есть несколько благоприятных дней для стрижек, окрашивания и наращивания волос. URA.RU собрало подборку удачных и неблагоприятных периодов для этих процедур.
Фазы Луны в ноябре 2025
- Растущая Луна — 1–4 ноября и 21–30 ноября.
- Полнолуние — 5 ноября.
- Убывающая Луна — 6–19 ноября.
- Новолуние — 20 ноября.
Как растущая Луна влияет на волосы
Это благоприятный этап для проведения стрижек, окрашивания, а также оздоровительных процедур для волос. В данный период волосы растут быстрее, окрашивание получается более насыщенным и дольше держится. Рекомендуется в это время начать лечебные курсы для волос.
Как полнолуние влияет на волосы
В полнолуние рекомендуется воздержаться от стрижек и окрашивания волос, так как волосы в это время становятся ломкие, а цвет окрашивания может получиться тусклым. Лучше отказаться от проведения лечебных процедур для волос, поскольку организм в эти дни отличается повышенной чувствительностью к внешним воздействиям.
Как убывающая Луна влияет на волосы
В эти дни можно делать процедуры, направленные на очищение, восстановление и укрепление. Отличный период для завершения курсов лечения.
Благоприятные стрижки в ноябре 2025
1 ноября — Луна в Рыбах
Благоприятный день, но не стоит резко менять имидж
Фото: Размик Закарян © URA.RU
11-й лунный день — благоприятный период для стрижки. Однако не стоит резко менять имидж, так как это может привести к ломкости или вызвать перхоть. Окрашивать волосы лучше натуральными красителями.
5 ноября — Луна в Тельце
15-й лунный день. Сегодня волосы отличаются хорошим состоянием, что делает благоприятными любые процедуры по уходу, в том числе стрижку, окрашивание, закрашивание седины. От радикального изменения длины или формы волос рекомендуется воздержаться, поскольку это может негативно сказаться на состоянии здоровья.
11 ноября — Луна во Льве
21-й лунный день. Волосы легко поддаются укладке, поэтому рекомендуется планировать стрижку, окрашивание или смену прически. Любые преобразования положительно скажутся на внешнем виде, а также поспособствуют избавлению от негативных событий. От химической завивки лучше отказаться, так как волосы склонны к завиванию, и эффект может оказаться чрезмерным.
12 ноября — Луна во Льве
22-й лунный день. Успешно проведение любых парикмахерских процедур — от стрижки до окрашивания. Такие изменения во внешности подарят ощущение обновления и положительно отразятся на эмоциональном состоянии. Предпочтение стоит отдавать лаконичным прическам и натуральным цветам волос.
17 ноября — Луна в Весах
27-й лунный день. Стрижка, выполненная в этот день, способствует усилению харизмы. Однако волосы становятся более пышными, склонными к завиванию и трудно поддаются укладке, поэтому уход за ними будет требовать дополнительных усилий. Лучше воздержаться от радикальных изменений и ограничиться запланированными стрижками либо оздоровительными процедурами для волос.
22 ноября — Луна в Козероге
22 ноября можно стричь волосы и делать завивку
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
3-й лунный день. Общее состояние волос улучшится: они станут крепче, гуще. В это время можно тонировать, окрашивать, делать химическую завивку.
25 ноября — Луна в Козероге
5-й лунный день. Стрижка способствует укреплению волос, придавая им большую густоту и снижая ломкость. Окрашивание также обещает быть успешным, включая маскировку седых прядей, а эксперименты с оттенками принесут удовлетворительный результат. Кроме того, удачно пройдут процедуры по тонированию и химическая завивка.
26 ноября — Луна в Водолее
7-й лунный день. Изменение прически и окрашивание волос в необычные цвета допускаются и могут стать интересным способом самовыражения. Считается, что стрижка волос в это время способствует привлечению материального достатка.
27 ноября — Луна в Водолее
8-й лунный день. Можно делать смелые и креативные стрижки, ярко окрашивать и тонировать волосы. Удачными будут завивки и наращивание.
Неблагоприятные дни для стрижек в ноябре
Для удачных стрижек лучше выбрать благоприятные дни
Фото: URA.RU
7 ноября — Луна в Близнецах
17-й лунный день. Волосы непослушные, склонные к завиванию. В укладке не используйте большие заколки и крупные декоративные элементы. Окрашивание можно производить только в рыжие оттенки.
9 ноября — Луна в Раке
19-й лунный день. Откажитесь от любых манипуляций с волосами, кроме оздоровительных и питательных процедур. Избегайте сложных укладок и фиксации химическими средствами.
16 ноября — Луна в Весах
26-й лунный день. В этот день рекомендуется заниматься оздоровительными процедурами. Однако от окрашивания волос и выполнения слишком коротких стрижек следует воздержаться.
20 ноября — Луна в Стрельце
20 ноября лучше не стричь волосы
Фото: Илья Московец © URA.RU
30-й лунный день. Рекомендуется ограничиться только уходовыми процедурами для волос. От проведения стрижек, укладок, окрашиваний и особенно сложных манипуляций, таких как наращивание, ламинирование или химическая завивка, рекомендуется воздержаться.
28 ноября — Луна в Рыбах
9-й лунный день. Рекомендуется проявить повышенную осторожность в уходе за кожей головы. Следует отказаться от любых процедур, способных негативно повлиять на ее состояние. Даже после обычного мытья головы существует вероятность появления перхоти.
30 ноября — Луна в Овне
11-й лунный день. В этот день не рекомендуется делать стрижку, так как это может неблагоприятно сказаться на состоянии волос, привести к их ломкости, сечению и выпадению. В то же время окрашивание, тонирование, а также процедуры, направленные на укрепление волос, окажутся эффективными и дадут положительный результат.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.