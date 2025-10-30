Когда стричь волосы в ноябре 2025: лучшие и неблагоприятные дни

В ноябре есть несколько благоприятных дней для стрижки и окраски волос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ноябрь — подходящий период для кардинального изменения имиджа. Согласно лунному календарю, в этом месяце есть несколько благоприятных дней для стрижек, окрашивания и наращивания волос. URA.RU собрало подборку удачных и неблагоприятных периодов для этих процедур.

Фазы Луны в ноябре 2025

Растущая Луна — 1–4 ноября и 21–30 ноября.

— 1–4 ноября и 21–30 ноября. Полнолуние — 5 ноября.

— 5 ноября. Убывающая Луна — 6–19 ноября.

— 6–19 ноября. Новолуние — 20 ноября.

Как растущая Луна влияет на волосы

Это благоприятный этап для проведения стрижек, окрашивания, а также оздоровительных процедур для волос. В данный период волосы растут быстрее, окрашивание получается более насыщенным и дольше держится. Рекомендуется в это время начать лечебные курсы для волос.

Как полнолуние влияет на волосы

В полнолуние рекомендуется воздержаться от стрижек и окрашивания волос, так как волосы в это время становятся ломкие, а цвет окрашивания может получиться тусклым. Лучше отказаться от проведения лечебных процедур для волос, поскольку организм в эти дни отличается повышенной чувствительностью к внешним воздействиям.

Как убывающая Луна влияет на волосы

В эти дни можно делать процедуры, направленные на очищение, восстановление и укрепление. Отличный период для завершения курсов лечения.

Благоприятные стрижки в ноябре 2025

1 ноября — Луна в Рыбах

11-й лунный день — благоприятный период для стрижки. Однако не стоит резко менять имидж, так как это может привести к ломкости или вызвать перхоть. Окрашивать волосы лучше натуральными красителями.

5 ноября — Луна в Тельце

15-й лунный день. Сегодня волосы отличаются хорошим состоянием, что делает благоприятными любые процедуры по уходу, в том числе стрижку, окрашивание, закрашивание седины. От радикального изменения длины или формы волос рекомендуется воздержаться, поскольку это может негативно сказаться на состоянии здоровья.

11 ноября — Луна во Льве

21-й лунный день. Волосы легко поддаются укладке, поэтому рекомендуется планировать стрижку, окрашивание или смену прически. Любые преобразования положительно скажутся на внешнем виде, а также поспособствуют избавлению от негативных событий. От химической завивки лучше отказаться, так как волосы склонны к завиванию, и эффект может оказаться чрезмерным.

12 ноября — Луна во Льве

22-й лунный день. Успешно проведение любых парикмахерских процедур — от стрижки до окрашивания. Такие изменения во внешности подарят ощущение обновления и положительно отразятся на эмоциональном состоянии. Предпочтение стоит отдавать лаконичным прическам и натуральным цветам волос.

17 ноября — Луна в Весах

27-й лунный день. Стрижка, выполненная в этот день, способствует усилению харизмы. Однако волосы становятся более пышными, склонными к завиванию и трудно поддаются укладке, поэтому уход за ними будет требовать дополнительных усилий. Лучше воздержаться от радикальных изменений и ограничиться запланированными стрижками либо оздоровительными процедурами для волос.

22 ноября — Луна в Козероге

3-й лунный день. Общее состояние волос улучшится: они станут крепче, гуще. В это время можно тонировать, окрашивать, делать химическую завивку.

25 ноября — Луна в Козероге

5-й лунный день. Стрижка способствует укреплению волос, придавая им большую густоту и снижая ломкость. Окрашивание также обещает быть успешным, включая маскировку седых прядей, а эксперименты с оттенками принесут удовлетворительный результат. Кроме того, удачно пройдут процедуры по тонированию и химическая завивка.

26 ноября — Луна в Водолее

7-й лунный день. Изменение прически и окрашивание волос в необычные цвета допускаются и могут стать интересным способом самовыражения. Считается, что стрижка волос в это время способствует привлечению материального достатка.

27 ноября — Луна в Водолее

8-й лунный день. Можно делать смелые и креативные стрижки, ярко окрашивать и тонировать волосы. Удачными будут завивки и наращивание.

Неблагоприятные дни для стрижек в ноябре

7 ноября — Луна в Близнецах

17-й лунный день. Волосы непослушные, склонные к завиванию. В укладке не используйте большие заколки и крупные декоративные элементы. Окрашивание можно производить только в рыжие оттенки.

9 ноября — Луна в Раке

19-й лунный день. Откажитесь от любых манипуляций с волосами, кроме оздоровительных и питательных процедур. Избегайте сложных укладок и фиксации химическими средствами.

16 ноября — Луна в Весах

26-й лунный день. В этот день рекомендуется заниматься оздоровительными процедурами. Однако от окрашивания волос и выполнения слишком коротких стрижек следует воздержаться.

20 ноября — Луна в Стрельце

30-й лунный день. Рекомендуется ограничиться только уходовыми процедурами для волос. От проведения стрижек, укладок, окрашиваний и особенно сложных манипуляций, таких как наращивание, ламинирование или химическая завивка, рекомендуется воздержаться.

28 ноября — Луна в Рыбах

9-й лунный день. Рекомендуется проявить повышенную осторожность в уходе за кожей головы. Следует отказаться от любых процедур, способных негативно повлиять на ее состояние. Даже после обычного мытья головы существует вероятность появления перхоти.

30 ноября — Луна в Овне