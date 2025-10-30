Карьера, скандалы и отношения: что известно о свердловском депутате, обвиненном в насилии

Станислава Блохина обвиняют в насилии и угрозах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата законодательного собрания Свердловской области от партии КПРФ Станислава Блохина обвинили в насилии. Бывшая спутница — модель Елизавета Кузнецова — заявила, что якобы подвергалась издевательствам с его стороны. О карьере и других скандалах с участием Блохина — в материале URA.RU.

Карьера и проекты

С 14 лет Блохин работал разнорабочим на стройке, а потом стал управленцем в строительной корпорации «Маяк». Своим наставником Станислав считает своего деда Владимира Конькова — основателя «Маяка», который также был депутатом заксо. В 2010 году Блохин основал клуб Cashflow, где учил людей «успешно мыслить» и зарабатывать деньги.

В 2014 году Блохин начал карьеру депутата. Интересно, что в политику он также пошел по стопам своего деда. Через девять лет Станислав получил вакантный мандат КПРФ после ухода парламентария Николая Коробейникова.

Продолжение после рекламы

Личная жизнь и скандалы

Блохин ранее был женат. В браке родились две дочери. В интервью он не раз упоминал, как для него сильно важна семья.

Коммунист неоднократно был замечен в громких историях. Одна из самых ярких произошла в конце 2024-го и была связана с вечеринкой в стиле VIP-casino Лас-Вегаса, которую организовал депутат. Гости играли в рулетку, карты, пили элитные напитки, ели дорогие закуски. По информации руководителя свердловского отделения Народного фронта Вадима Савина, на вечеринке были и другие депутаты заксо.

Блохин на недавнем концерте группы «Звери» Фото: Илья Московец © URA.RU

«Мы (Народный фронт) второй год помогаем юридически жителям деревни Большая Грязнуха в Каменском районе, где карьер ведет полузаконную деятельность, отравляя жизнь местным жителям. Карьер (юридическое лицо) этот принадлежит семье депутата Блохина, а он был там заместителем директора», — писал Савин, осуждая действия депутата. Общественник охарактеризовал поведение депутата как «свердловский коммунизм в стиле ласвегасского казино».

В начале этого года Блохина обвинили в пьяном дебоше в самолете, который летел из Москвы в Екатеринбург. Очевидцы говорили, что Станислав якобы ругался матом и вел себя неадекватно. Депутат отрицал вину и грозился подать в суд на авиаперевозчика. В марте на него составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Летом суд прекратил делопроизводство.

Яркие отношения с моделью

В 2023 году коммунист завел роман с Елизаветой Кузнецовой. Их совместная жизнь, судя по соцсетям модели, была очень яркой и красивой. Пара регулярно ездила отдыхать заграницу (в Гонконг, Кению, Японию, Беларусь и Марокко). Станислав регулярно дарил Елизавете огромные букеты и водил по дорогим ресторанам. Кузнецова писала, что находится в идеальных отношениях.









1/3 Кузнецова с Блохиным отдыхают в Японии Фото: соцсети Елизаветы Кузнецовой

Расставание и обвинения

Пара разошлась в прошлом месяце. «Мы хотим поблагодарить друг друга и за опыт, уроки и хорошие моменты. Всем, кто ждал драмы: извините, разочаруем», — писала Елизавета. Позже она опубликовала, что выходит из «сложных» отношений, но никак не связывала это с Блохиным.

Станислав Блохин - личность яркая Фото: Илья Московец © URA.RU

28 октября Кузнецова опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила об издевательствах и постоянных угрозах со стороны Блохина. «Я сбежала в августе. С тех пор мне не давали жизни, я шла на все условия, лишь бы это была последняя встреча. Но каждый раз, снова и снова, я пряталась у подруг, а нам ломали двери. Меня ловили на улице в любое время, любой прохожий, который пытался помочь, был избит», — рассказывала модель.

Продолжение после рекламы

Кузнецова заявила URA.RU, что написала три заявления в полицию. Силовики сообщили ей, что ведут расследование. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. По словам Елизаветы, предыдущее видео о расставании на хорошей ноте ее якобы «заставили выложить».

«Человек портил мои вещи, разрывал на мне одежду, сломал мой телефон. Я поняла, что это единственный способ моей собственной защиты», — заявила девушка журналисту агентства.

Сейчас Кузнецова продолжает публиковать материалы, где, по ее словам, Блохин избивает людей и шлет угрозы. «Я уезжаю из Екатеринбурга, здесь мне не дадут жизни, не дадут существовать», — написала Кузнецова.