Шеф-повар задержан по делу об убийстве свердловского бизнесмена на Mercedes

В Свердловской области задержан предполагаемый убийца бизнесмена Ильгара Ханаданова из город Заречного. Им оказался 30-летний житель Белоярского района, шеф-повар местного кафе. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД РФ.

«По версии следствия, в ночь на 25 октября обвиняемый, находясь по месту своего проживания в одном из сел в Белоярском районе, вступил в конфликт со своим знакомым — бизнесменом. На почве ссоры фигурант вооружился находившимся во дворе частного дома топором и нанес им удар оппоненту по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СКР.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что причиной разлада между товарищами стали их совместные финансовые дела. СМИ сообщают, что предполагаемый убийца якобы должен был бизнесмену два миллиона рублей. «Не зря в народе бытует мнение: хочешь потерять друга или родственника, дай ему деньги в долг „, — отметил полковник Горелых.

