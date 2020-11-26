В пермском ГУ МВД удалили данные о своем экс-начальнике

С сайта ГУ МВД России по Пермскому краю исчезла информация о Михаиле Давыдове. При этом в пресс-службе пермского полицейского главка до сих пор официально не подтвердили и не прокомментировали уход Давыдова.
Сейчас на сайте пермского полицейского главка есть информация только о трех заместителях начальника ГУ МВД по региону, но нет данных о начальнике. При этом еще накануне (26 ноября) сведения о Давыдове на сайте присутствовали и он значился в числе руководителей пермского полицейского главка.
Также с сайта УМВД России по Забайкалью исчезла информация о начальнике Александре Щеглове. Там сказано, что врио начальника УМВД является Иван Кокухин. Ожидается, что именно Щеглов станет новым начальником ГУ МВД России по Пермскому краю. Представители региональных пресс-служб ГУ и УМВД на звонки корреспондента URA.RU не ответили.
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