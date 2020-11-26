26 ноября 2020
25 ноября 2020

В пермском ГУ МВД удалили данные о своем экс-начальнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
С сайта пермского главка исчезли данные о руководителе (фото — архив) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
новость из сюжета
Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

С сайта ГУ МВД России по Пермскому краю исчезла информация о Михаиле Давыдове. При этом в пресс-службе пермского полицейского главка до сих пор официально не подтвердили и не прокомментировали уход Давыдова.

Сейчас на сайте пермского полицейского главка есть информация только о трех заместителях начальника ГУ МВД по региону, но нет данных о начальнике. При этом еще накануне (26 ноября) сведения о Давыдове на сайте присутствовали и он значился в числе руководителей пермского полицейского главка.

Также с сайта УМВД России по Забайкалью исчезла информация о начальнике Александре Щеглове. Там сказано, что врио начальника УМВД является Иван Кокухин. Ожидается, что именно Щеглов станет новым начальником ГУ МВД России по Пермскому краю. Представители региональных пресс-служб ГУ и УМВД на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

27 ноября с сайта ГУ МВД по Пермскому краю удалили информацию о Михаиле Давыдове
59.мвд.рф
26 ноября 2020 года информация о Давыдове присутствовала на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю
59.мвд.рф
На сайте забайкальского УМВД появилась информация о новом начальнике управления
75.мвд.рф

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...