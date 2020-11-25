Названы кандидаты на должность главы ГУ МВД по Пермскому краю

Названы претенденты на должность начальника краевого главка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Новым начальником ГУ МВД по Пермскому краю может быть назначен начальник УМВД по Забайкальскому краю, генерал-майор полиции Александр Щеглов. Ожидается, что на следующей неделе он прибудет в регион, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Начальником главка, скорее всего, будет назначен Щеглов. В первых числах декабря он должен приехать в Пермский край», — сказал источник. В пресс-службе краевого главка данную информацию оставили без комментариев. В пресс-службе УМВД по Забайкалью из-за разницы во времени на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

В числе других кандидатов на должность руководителя Прикамского УМВД собеседники URU.RU ранее называли также начальника УМВД по Псковской области Алексея Овсянникова. Ранее стало известно, что начальник ГУ МВД края Михаил Давыдов покинет должность в связи с переходом на работу в Москву. Предполагается, что он возглавит главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ.

Щеглов возглавил УМВД по Забайкальскому краю в августе 2017 года. До этого он служил в Новгородской области, откуда родом.