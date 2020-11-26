Губернатор Куйвашев запретил чиновникам отмечать Новый год

Корпоративы отменят из-за высокого уровня распространения инфекции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев предупредил госслужащих, что новогодних корпоративов на предприятиях в этом году не будет. Информация об этом появилась в Instagram главы региона.

«На государственных предприятиях и в учреждениях их [празднований Нового года] совершенно точно не будет. <…> Мы также будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. С точки зрения работы учреждений культуры <…> будем рассматривать отдельно — консультируемся с эпидемиологами, санитарными врачами, следим за динамикой заболеваемости», — написал Куйвашев.

По данным URA.RU, сотрудники правительства и резиденции губернатора давно массово не отмечают новогодние праздники, но губернатор обычно проводит новогодний прием для узкого круга лиц. «В то же время каждый отдел и подразделение на свое усмотрение могут собраться и отметить, даже с небольшим количеством алкоголя, руководители смотрят на это с пониманием», — уточняет собеседник агентства. В этом году, полагает он, и такие мероприятия будут запрещены.

В школах и детских садах новогодние праздники отменять не будут, но они пройдут без родителей, следует из сообщения Евгения Куйвашева в Instagram. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти рассматривают возможность отмены традиционной губернаторской елки, которая проводится в резиденции главы региона более 15 лет. Решение связано с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.