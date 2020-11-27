Совладелица «ВИМ-Авиа» объявлена в международный розыск

Светлана Мурсекаева обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»

Совладелица авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлана Мурсекаева объявлена в международный розыск. СК просит заочно арестовать ее за мошенничество в области кредитования.

«Поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаевой Светланы. Она объявлена в международный розыск», — заявила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская. Мурсекаева в мошенничестве в сфере кредитования по части четвертой статьи 159.1 УК РФ.

Долг авиакомпании составлял более семи миллиардов рублей. Несколько лет назад президент России Владимир Путин требовал решить проблему с перевозчиком. Позднее СК задержал гендиректора «ВИМ-АВИА» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву, они были отправлены под домашний арест. Журналисты, в свою очередь, обнаружили, что главный офис авиакомпании представлял собой одноэтажное старое здание в татарском поселке Богатые Сабы.