Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования
Зеленского не устроили предварительные договоренности Умерова и Уиткоффа
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — сообщается в публикации. Источник также добавил, что Умеров получил полномочия на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что встречу по Украине между Зеленским и Уиткоффом отменили по инициативе американской стороны. Якобы из-за нежелания Зеленского обсуждать новый план мира, предложенный США. Украинский лидер хотел изложить иные предложения по урегулированию, составленные со своими европейскими партнерами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.