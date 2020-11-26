Без тестов остались контактеры по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчане жалуются на отказ медиков брать анализ на коронавирус у лиц, контактировавших с зараженными. Как сообщил собеседник URA.RU, у него заболела жена, а ребенку педиатр отказала в тесте, несмотря на пропажу обоняния и вкуса.

«Врач сослалась на новое распоряжение областного министра здравоохранения [Андрея Карлова]. Оказывается, с 16 ноября у нас в области у контактных детей не берут тест, даже если есть потеря обоняния и температура. Его делают только тяжелобольным», — рассказал свердловчанин. По его мнению, такая мера направлена, в том числе, и на снижение официальной коронавирусной статистики. Пропажа обоняния и вкуса является одним из распространенных симптомов коронавируса, однако, сообщают собеседники агентства, далеко не все врачи учитывают его при постановке диагноза.

В свердловском минздраве URA.RU пояснили, что врачи руководствуются постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой от 11 ноября 2020 года. Документ вносит изменения в правила профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пункт 3.8 правил в новой редакции гласит: «Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19». Правило распространяется не только на детей, но и на взрослых.